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21 апреля • обновлено в 11:03
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Ким Чен Ын умер сегодня утром? Сеть всполошила новость

6.5т
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В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын, который по данным американских СМИ в последнее время находился в тяжелом состоянии, умер.

В частности, как написали в Telegram-канале "Китайская угроза", якобы ходят слухи, что Ким Чен Ын умер утром 21 апреля после неудачной операции.

"Ходят слухи, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался 21 апреля в 7:14 утра по местному времени в северокорейском военном госпитале после неудачной операции из-за отказа нескольких органов", – сказано в сообщении.

Вместе с тем, в Twitter эта информация вызвала ажиотаж. Пользователи активно комментируют возможную смерть лидера КНДР.

"А если Ким Чен Ын умер, то это значит, что сейчас будет драка за Северную Корею?", "Ким Чен Ын походу помер. Великолепный год", "Ребят, тут это, Ким Чен Ын походу отправился к этим неграм, что весело хоронят. Ждём новостей", "По слухам Ким Чен Ын – все... Главному контролёру ситуации приготовиться", – пишут в сети.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

Как сообщал OBOZREVATEL, издание CNN с ссылкой на источник в Белом доме заявило, что разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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Комментарии
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Wick John
Wick John
Обосратель как бабка у подъезда собирает всякие слухи
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1
0
Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Жрать меньше надо!!!
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0
1
Wick John
Wick John
Хмельницкий Данил, так меньше жри пи дар
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