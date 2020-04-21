Ким Чен Ын умер сегодня утром? Сеть всполошила новость

В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын, который по данным американских СМИ в последнее время находился в тяжелом состоянии, умер.

В частности, как написали в Telegram-канале "Китайская угроза", якобы ходят слухи, что Ким Чен Ын умер утром 21 апреля после неудачной операции.

"Ходят слухи, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался 21 апреля в 7:14 утра по местному времени в северокорейском военном госпитале после неудачной операции из-за отказа нескольких органов", – сказано в сообщении.

Вместе с тем, в Twitter эта информация вызвала ажиотаж. Пользователи активно комментируют возможную смерть лидера КНДР.

"А если Ким Чен Ын умер, то это значит, что сейчас будет драка за Северную Корею?", "Ким Чен Ын походу помер. Великолепный год", "Ребят, тут это, Ким Чен Ын походу отправился к этим неграм, что весело хоронят. Ждём новостей", "По слухам Ким Чен Ын – все... Главному контролёру ситуации приготовиться", – пишут в сети.

Ким Чен Ын

"Ходят слухи, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался 21 апреля в 7:14 утра по местному времени в северокорейском военном госпитале после неудачной операции из-за отказа нескольких органов."

Внук чучхи сказал "Апчхи!" — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) April 21, 2020

А если Ким Чен Ын умер, то это значит, что сейчас будет драка за Северную Корею? — Инсулиновый Перегар (@MisterPeregar) April 21, 2020

Ким Чен Ын походу помер.



Великолепный год. — Кирилл Нестерман 🇷🇺 (@esoterikwaa) April 21, 2020

⚡ сообщают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался 21 апреля в 7:14 утра по местному времени в северокорейском военном госпитале после неудачной операции из-за отказа нескольких органов. pic.twitter.com/jGncapSvAn — MaDel' (@Mark__Del) April 21, 2020

Ребят, тут это, Ким Чен Ын походу отправился к этим неграм, что весело хоронят.



Ждём новостей... pic.twitter.com/8OCgU1JjFW — Korsak Voskres (@KorsakVoskres) April 21, 2020

По слухам Ким Чен Ын - все ...Главному контролёру ситуации приготовиться — Seal (@Timofey74589217) April 21, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, издание CNN с ссылкой на источник в Белом доме заявило, что разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.

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