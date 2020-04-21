Ким Чен ЫН при смерти? В КНДР рассказали о состоянии диктатора

Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья диктатора КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Yonhap News Agency. По данным агентства, источники заверили, что озвученный CNN слух базируется исключительно на словах неосведомленного американского чиновника без каких-либо деталей.

Ким Чен Ын Yonhap News Agency

"В Северной Корее не заметили никаких необычных признаков (ухудшения здоровья Ына. – Ред.). Это ложь", – заявил представитель власти КНДР на условиях анонимности.

Другой чиновник Северной Корее также заверил, что у Ким Чен Ына нет никаких проблем с самочувствием, и подчеркнул, что его видели на публике.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства, связанного с болезнью сердца. Об этом, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщил телеканал CNN.

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