Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, находится "в глубокой медитации".

Об этом написало официальное новостное агентств страны DPRK News Service в Twitter. Ранее о его смерти или же болезни распространилось много неподтвержденной информации.

"Ким Чен Ын, сообщается, находится в глубокой медитации", – говорится в посте.

Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение Ким Чен Ына Yonhap News Agency

Marshal Kim Jong-Un said to be in deep meditation. — DPRK News Service (@DPRK_News) April 22, 2020

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