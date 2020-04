Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, находится "в глубокой медитации".

Об этом написало официальное новостное агентств страны DPRK News Service в Twitter. Ранее о его смерти или же болезни распространилось много неподтвержденной информации.

"Ким Чен Ын, сообщается, находится в глубокой медитации", – говорится в посте.

Marshal Kim Jong-Un said to be in deep meditation.