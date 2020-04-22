Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, находится "в глубокой медитации".
Об этом написало официальное новостное агентств страны DPRK News Service в Twitter. Ранее о его смерти или же болезни распространилось много неподтвержденной информации.
"Ким Чен Ын, сообщается, находится в глубокой медитации", – говорится в посте.
Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение Ким Чен Ына
Yonhap News Agency
Marshal Kim Jong-Un said to be in deep meditation.— DPRK News Service (@DPRK_News) April 22, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ сообщило, что разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР, вероятно, умер.
Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.
Ким Е Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.
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