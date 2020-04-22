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22 апреля • обновлено в 23:47
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Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение Ким Чен Ына

2.9т
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Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, находится "в глубокой медитации".

Об этом написало официальное новостное агентств страны DPRK News Service в Twitter. Ранее о его смерти или же болезни распространилось много неподтвержденной информации.

"Ким Чен Ын, сообщается, находится в глубокой медитации", – говорится в посте.

Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение Ким Чен Ына

Официальное СМИ Северной Кореи объяснило исчезновение Ким Чен Ына

Yonhap News Agency

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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