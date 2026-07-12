Звезды сборной Украины поддержали переезд в Россию из Украины украинской чемпионки мира по биатлону. ФБУ отреагировала

Несколько действующих биатлонистов и тренеров сборной Украины по биатлону поставили отметки "Нравится" под публикацией украинской двукратной чемпионкой мира по биатлону среди юниоров Юлии Журавок, объяснившей свой переезд в Россию. Федерация биатлона Украины прокомментировала ситуацию и заявила, что провела беседы с представителями команды.

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30-летняя Журавок, завершившая выступления на международном уровне в 2022 году, ранее рассказала в Instagram о причинах своего переезда в Россию. Она назвала этот шаг осознанным решением и отметила, что после завершения карьеры столкнулась с трудностями при поиске работы по специальности в Украине.

Публикацию Журавок поддержали лайками олимпийская чемпионка Валентина Семеренко, биатлонистки национальной команды Валерия Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова и Надежда Белкина. Также отметки оставили старший тренер мужской команды Б Сергей Зоц, бывшие спортсменки сборной Украины Ольга Абрамова и Мария Панфилова, а также экс-биатлонист Виталий Кильчицкий.

Федерация биатлона Украины выступила с официальным заявлением. В организации подчеркнули, что Журавок не является членом национальной команды с 2022 года, а ее переезд в Россию является личным выбором спортсменки.

В ФБУ сообщили, что руководство провело беседы со спортсменами и тренерами, которые поставили лайки под публикацией. По информации федерации, некоторые из них объяснили свои действия невнимательностью при просмотре ленты социальных сетей. После появления общественной реакции часть пользователей убрала свои отметки.

Ранее также стало известно, что Журавок работает тренером в подмосковном лыжно-биатлонном клубе. Позже публикация, в которой она объясняла причины своего переезда, была удалена из ее аккаунта.

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