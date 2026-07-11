Украинская чемпионка мира по биатлону отреклась от Украины и переехала жить в Россию

Бывшая биатлонистка сборной Украины Юлия Журавок начала тренерскую работу в России. Экс-спортсменка подтвердила, что сознательно приняла решение о переезде и не намерена его пересматривать.

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31-летняя Журавок, завершившая карьеру после сезона-2022, вошла в тренерский штаб подмосковного клуба "Катай Технично". О назначении украинки официально сообщили представители проекта 27 мая 2026 года, назвав ее новым тренером и отметив многолетний международный опыт работы в биатлоне.

Клуб "Катай Технично" расположен в Московской области. Его основателем и главным тренером является российский военнослужащий Евгений Лысак. На сайте организации указано, что он имеет офицерское образование, является чемпионом военно-воздушных сил России и призером соревнований Вооруженных сил РФ по лыжным гонкам и биатлону.

Еще летом 2025 года экс-биатлонистка жила в Украине и работала инструктором в одном из фитнес-клубов Белой Церкви. Во время спортивной карьеры она представляла сборную Украины и проходила службу в ГСЧС Украины в звании старшего сержанта гражданской защиты.

В составе украинской команды Журавок выступала с 2011 года. Она дважды выигрывала "золото" юниорских чемпионатов мира, становилась чемпионкой и призером чемпионатов Европы, а также поднималась на пьедестал этапов Кубка IBU.

Среди ее достижений во взрослом биатлоне также "золото" летнего чемпионата мира в смешанной эстафете. Лучшим результатом спортсменки на этапах Кубка мира стало десятое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде в 2016 году.

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