"Мне вы не нужны". Украинская чемпионка мира, сбежавшая в Россию, оправдалась

Бывшая биатлонистка сборной Украины Юлия Журавок прокомментировала свой переезд в Россию. 31-летняя двукратная чемпионка мира среди юниоров заявила, что не получила возможностей для работы по специальности после завершения карьеры и поэтому приняла решение сменить страну проживания.

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Журавок подтвердила, что работает тренером в России. По ее словам, после ухода из профессионального спорта она не получила предложений о трудоустройстве в украинском биатлоне, несмотря на многолетние выступления за национальную команду.

"Странно видеть столько внимания ко мне сейчас. Хочу только спросить: где все были, когда закончилась моя спортивная карьера? Где были те, кто сегодня обсуждает мою жизнь, когда мне не предложили ни одной работы тренером и я начинала всё с нуля?" – написала Журавок у себя в Instagram.

Бывшая спортсменка отметила, что посвятила биатлону 15 лет, а после завершения карьеры работала вне спортивной сферы и столкнулась с бытовыми трудностями.

"Сегодня я хочу просто жить, воспитывать своего ребенка в любви и спокойствии. Я сделала свой выбор осознанно и не жалею о нём. Сейчас я там, где ценят мой опыт, мои знания и меня как человека", – заявила экс-биатлонистка.

В отдельной части обращения Журавок резко отреагировала на критику в свой адрес.

"Мне вы не нужны. Мне неинтересно ваше мнение. Пожалуйста, живите своей жизнью так же активно, как сегодня пытаетесь жить моей", – заявила бывшая биатлонистка.

Также она подчеркнула, что право оценивать ее поступки имеют только люди, которые поддерживали ее в сложные периоды жизни.

"Право осуждать меня, спорить со мной, поправлять меня и говорить мне правду имеют только те люди, которые были рядом, когда мне было тяжело. Те, кто поддерживал меня, не отвернулся и прошел этот путь вместе со мной", – написала Журавок.

В своем обращении Журавок также напомнила, что родилась в Анжеро-Судженске Кемеровской области РФ.

Ранее стало известно, что бывшая украинская биатлонистка начала работать в подмосковном клубе "Катай Технично".

Информация о ее сотрудничестве с российским проектом появилась после того, как в социальных сетях спортсменки обнаружили ссылки на российские спортивные организации, а сам клуб официально представил Журавок в качестве нового тренера.

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