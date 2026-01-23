Звезда сборной Украины забил радиоуправляемый победный гол, поставив на уши весь стадион. Видео

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков отметился очередным результативным действием в розыгрыше турецкой Суперлиги. Вингер "Трабзонспора" забил невероятный по красоте гол в домашнем поединке против "Касымпаши", принеся своей команде важнейшую победу в борьбе за золотые медали первенства.

"Трабзонспор" соперничает со стамбульскими "Фенербахче" и "Галатасараем" в чемпионской гонке. Победа над "Касымпашой" позволяла команде Зубкова вплотную приблизиться к лидерам Суперлиги.

До 84-й минуты счет на табло был равен – 1:1. А затем украинский футболист сотворил настоящий шедевр. Приняв передачу партнера на линии штрафной, Зубков поднял голову и аккуратным, но сильным парашютом отправил мяч точно в дальний верхний угол. Эффектности удару добавило то, что в ворота мяч залетел от перекладины.

Этот момент вызвал настоящий восторг на трибунах. Гол Александра, который вывел "Трабзонспор" на матч с капитанской повязкой, принес команде 41-е очков в турнирной таблице. Теперь до "Фенербахче" и "Галатасарая", у которых игра в запасе, осталось очко и два соответственно. Интересно, что Зубков отметился результативным действием в пятом матче Суперлиги подряд.

