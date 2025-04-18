Звезда российского спорта опозорилась в отборе на ЧМ-2025 по плаванию

Знаменитая российская пловчиха Юлия Ефимова сенсационно провалилась в отборочном турнире на чемпионат мира 2025 года, который состоится в Сингапуре. Шестикратная победительница первенств планеты и трехкратная призерка Олимпийских игр не сумела выполнить необходимый норматив и квалифицироваться на мундиаль.

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Об этом информирует пропагандистское издание "Советский спорт". 33-летняя спортсменка на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России в Казани, который являлся одним из этапов отбора на ЧМ, показала время 2:32.51 и не пробилась в финал, Ефимова уступила 0,06 секунды восьмому результату.

Это была последняя попытка звезды российского плавания отобраться на мировое первенство. Ранее атлетка не смогла пройти отбор на 50-метровке и на 100-метровке брассом, причем на последней дистанции ей не хватило всего одной сотой секунды до норматива международной федерации World Aquatics.

Таким образом, Ефимова впервые в карьере не смогла отобраться на мировое первенство по водным видам спорта. Ранее она пропустила мундиале в 2022-2024 годах из-за отстранения россиян от международных турниров.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Ефимова пожаловалась на премиальные, которые выплачивают участницам чемпионата России в виде различных сертификатов на экипировку.

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