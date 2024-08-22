'Золота могло не быть, приехала на Олимпиаду с температурой': как живет обладательница нашей исторической медали в тяжелой атлетике

В августе исполнилось 20 лет нашей единственной золотой олимпийской медали в женской тяжелой атлетике, которую в Афинах-2004 завоевала Наталья Скакун. Украинка победила в Греции в категории до 63 кг, несмотря на температуру и потерю веса, а призовые осуществила свою мечту.

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В разговоре с OBOZ.UA чемпионка мира и Европы Скакун вспомнила, как могла вообще пропустить судьбоносные Игры в Греции, почему приходилось успокаивать тренеров и как нашла себя после завершения карьеры.

– Я могла и не выступить тогда в Афинах, потому что ехала на Игры с температурой. И тренерский коллектив должен был принимать решение непосредственно в Греции. Когда я приехала туда в таком состоянии, то из-за температуры личный вес у меня упал на 2 кг, но мы решили, что все равно буду соревноваться и, слава Богу, что все у нас сложилось.

– А что вообще помните с той Олимпиады? Как выходили на помост?

– Я очень сильно волновалась и от волнения у меня случался спазм живота. Даже не из-за переживаний, подниму я или нет, а именно из-за психологической нагрузки, потому, что все от тебя ожидают медаль. Я понимала, что у меня такие соперницы, которых давно знаю. Тогда это были белоруски. И мне не было страшно, но все равно такое чувство, что ты должен все хорошо сделать.

И, слава Богу, мы с тренерами – Кулаком Василием Григорьевичем и Рыком Александром Владимировичем – много говорили, психологически друг друга настраивали, как я их, так и они меня, и вместе это все сделали.

– Я много раз видела, как тренеры настраивают спортсменов. А как вы их?

– Чтобы вы понимали, тренер больше нервничает, чем сам спортсмен. Так и было у нас в Афинах. Мой личный тренер Рыков переживал больше, чем я. Иногда были даже такие нервные моменты, что мне приходилось успокаивать его и говорить, что все будет хорошо. Сейчас я тоже работаю тренером сборной, потому уже хорошо понимаю его. А тогда не понимала, ведь была спортсменом и думала, ну как, ну это же тренер, ну что ему там переживать?

Но все равно, для тренера спортсмен – это как ребенок, он его выращивает и он так же за него переживает, как за свою родную, и хочет, чтобы он достиг результата. Ведь показавший атлет результат отражается и на тренере. Как он расписывает эту подготовку, как все это проходит. Понимаете, если есть результат, это дает ощущению и самому тренеру, что он все правильно сделал.

– Чем стала для вас эта олимпийская победа? Дала ли какой-нибудь новый толчок? Ведь некоторые спортсмены достигали своей мечты и не знали, куда двигаться дальше.

– Ну, самое первое, я была очень довольна, что мы действительно выиграли эту золотую медаль, что у нас все получилось и мой труд не зря прошел. Потому что многие девушки, спортсмены, и не только в моем виде спорта, но и у других очень много работают, закаливают в течение многих лет, но, к сожалению, иногда это не всегда приносит желаемый результат.

Да, в первый месяц после Олимпийских игр я не то, что растерялась, но не знала, что делать. Первое время после возвращения были интервью, где-то ездили, снимались, а потом – тишина, будто все о тебе забыли, и тебе, будто чего-то не хватает.

А не хватает чего? Тренировок. Ты много лет подряд постоянно был в режиме. У тебя был один и тот же режим, ты готовилась от соревнований к соревнованиям, у тебя были какие-то цели, а теперь их, можно сказать, нет. И появилась какая-то пустота. И тогда, спасибо Василию Григорьевичу Кулаку, он мне предложил пойти работать тренером сборной. Вот так начала свою новую карьеру. А с 2007 года я уже работаю тренером женской сборной по тяжелой атлетике.

– Хорошо, что вы так нашли себя. А помните, какие были тогда призовые за Олимпийские игры?

– Да, нам тогда дали 100 тысяч долларов, перевели их в гривны и вычислили 13% налога. Но, вы знаете, я думаю, для спортсмена не важно, сколько ему дадут призовые. Да, это хорошо, что твой труд как-то оплачивается, но само ощущение, что ты стоишь на пьедестале... Мне так хотелось плакать от того, что действительно это уже свершилось, что мы действительно смогли это сделать и очень большая гордость была за Украину, потому что очень редко наши спортсмены поднимались на пьедестал.

– Да, конечно деньги – это уже дополнительный бонус к медали, но они могут стать для спортсмена своеобразной основой после окончания карьеры, разрешить открыть собственное дело. Ведь раньше читала много историй, когда известные советские звезды не могли найти себя после спорта и не имели средств для достойной жизни.

– Да, очень часто спортсмены после окончания своей карьеры не могут найти себя, потому что они из года в год делали свое дело, занимались спортом, и это была их работа. И когда ты переходишь в другую жизнь, это очень тяжело. Некоторые не могут себя найти в другой жизни.

Я, например, после получения призовых за Олимпиаду в первую очередь купила себе машину, потому что в январе 2003 года я получила права и очень люблю ездить за рулем очень. Так что первой моей такой большой покупкой стала машина. И больше ничего такого, никакого бизнеса нет, потому что я не бизнесмен. я ничего такого, с меня не бизнесмен, я не бизнесмен (улыбается).

– Но хорошо, что вы нашли себя в тренерстве.

– Знаете, как я говорю? Очень классно, когда человек работает на любимой работе, ему это нравится и он еще получает за это все деньги. Это кайф. И я очень люблю тяжелую атлетику.

– Если не ошибаются, то в Украине вы пока единственная олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике?

– Да, из женщин я единственная, а у мужчин был еще Тимур Таймазов, победивший в 1996 году в Атланте.

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