Знаменитый украинский супертяж выиграл бой, отправив соперника трижды в нокдаун. Видео

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (12-1, 8 КО) добыл уверенную победу на вечере бокса Black Wolves Fight Club в Висбадене (Германия). В главном событии шоу 31-летний уроженец Светловодска победил победил техническим нокаутом аргентинца Маркоса Антонио Аумаду (25-13, 20 КО).

С первых минут Аумаду начал вкладываться в свои удары. В ответ Выхрист работал джебом, использовал комбинацию корпус/голова. Во втором раунде аргентинский боксер дважды побывал в нокдауне: Выхрист сумел подловить соперника, когда тот терял равновесие

К третьей трехминутке Маркос Антонио сумел восстановиться, и несколько раз приложился по Выхристу своими боковыми плюхами. Развязка наступила в 4-м раунде. После очередного нокдауна боец из Аргентины выплюнул капу и отказался продолжать встречу.

Как сообщал OBOZ.UA, год назад Выхрист потерпел первое поражение на профессиональном ринге. На вечере бокса на арене Alamodome в американском Сан-Антонио украинец уступил техническим нокаутом Ленье Перо (9–0, 6 KO) из Кубы.

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