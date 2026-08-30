Знаменитый украинский боксер вышел на чемпионский бой в Лондоне в образе оператора БПЛА и проиграл. Видео

Знаменитый украинский легковес Денис Беринчик (19-2, 9 КО) необычно вышел на ринг перед поединком с британцем Сэмом Ноуксом (19-1, 16 КО) на арене O2 в Лондоне. Украинец появился в образе "казака XXI века" с пультом управления FPV-дроном в руках, а его выход сопровождал "Запорожский марш".

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38-летний Беринчик проводил первый бой после полуторагодичного перерыва. В феврале 2025 года украинец проиграл американцу Кейшону Дэвису нокаутом и потерял титул чемпиона мира WBO, после чего перенес две операции на плечах.

На этот раз соперником Беринчика стал 29-летний британец Сэм Ноукс. На кону стоял вакантный титул WBO International в легком весе.

Поединок продлился все 10 раундов. Судьи единогласно отдали победу Ноуксу со счетом 100:90, 99:91 и 98:92, поэтому британец завоевал пояс WBO International.

Напомним, что Денис отличается необычными перфомансами перед своими боями. Например на бой против шведа он вышел в образе викинга. На уроженце Краснодона был шлем с рогами, а в руках топор с надписью "Слава Украине!". Перед своим боем с Эктором Сармьенто (21-1-0, 14 КО) украинец вышел в ринг в образе Халка, а с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено его вывезли на бой в образе героя Энтони Хопкинса из голливудского триллера "Молчание ягнят" – Ганнибала Лектера. Ранее Беринчик вышел в образе посетителя бани.

В апреле 2018-го перед первым титульным боем в профессиональной карьере украинец появился в костюме медведя.

На бой с Хосе Прието украинец под козацкий марш выехал на ринг киевского Дворца спорта на коне, а на свой бой против испанца Исмаэля Гарсию в Киеве вышел в образе каторжанина.

На битву с филиппинцем Росеки Кристобалем Денис вышел в образе компьютерного героя Супер Марио.

Раньше он выезжал в ринг на мотоцикле и вместе с Александром Усиком устраивал казацкое шоу.

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