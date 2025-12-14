Знаменитый украинский боксер отказался продолжать чемпионский бой после нокдауна в 1-м раунде и завершил карьеру. Видео

Известный украинский боксер Сергей Радченко (11-9, 5 КО) завершил профессиональную карьеру. В главном бою вечера в помещении Львовского государственного цирка он отказался продолжать поединок против Александра Грыцива (12-0, 8 КО) после нокдауна в первом раунде в весовой категории бриджервейт до 101,6 кг.

Развязка наступила уже в стартовом раунде. Грыцив отправил опытного соперника в нокдаун, после чего Радченко сумел подняться, но дал понять, что не может продолжать бой из-за серьезной травмы руки. Поединок был остановлен, а Грыциву присудили победу техническим нокаутом в первом раунде.

После боя Сергей Радченко подтвердил, что окончательно уходит из бокса. Он объяснил отказ от продолжения схватки серьезной травмой бицепса, с которой уже сталкивался ранее, отметил символичность прощального боя именно во Львове, где когда-то дебютировал, поблагодарил бокс за годы карьеры и поздравил соперника, назвав Грыцива молодым и перспективным боксером.

Для Александра Грыцива эта победа позволила сохранить статус непобежденного бойца и успешно защитить пояс WBC Francophone в бриджервейте.

38-летний Радченко ранее боролся за титул WBC в бриджервейте и в мае проиграл Кевину Лерене, а в августе бросил вызов Александру Усику.

Помимо главного поединка Радченко - Грыцив, в программе вечера — несколько титульных боев: защиту WBC Youth Middleweight проведет Євген Розлуцький, за титул WBC Silver Asian Middle сразится Арсений Резниченко, а за WBA Baltic Light Heavyweight — Марат Григoрян. Также на ринг выйдут известные украинские боксеры, включая Михайла Скрипку, Олега Вітика и Анастасию Петренко, которая встретится с соперницей из Мексики.

Сергей Радченко родился в Кременчуге, Полтавская область. Спортом начал заниматься с 10 лет, пройдя путь от любительских соревнований до профессионального бокса.

Он многократно становился чемпионом и призёром Украины, бронзовым призёром Кубка Европы и серебряным призёром чемпионата Европы среди студентов.

В 2014 году дебютировал как профессионал, а в 2023–2024 годах завоевал титулы WBC Ukraine и WBC Silver в весе бриджервейт. Радченко также был спарринг-партнёром таких легенд, как Владимир Кличко и Александр Усик.

