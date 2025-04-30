Знаменитый супертяж сказал, что произойдет в реванше Усик – Дюбуа и кто победит

Конголезский боксер сверхтяжелого веса Мартин Баколе (21-2, 16 КО) уверен, что в реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) успех будет на стороне украинца. Повторный поединок официально состоится 19 июля.

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"Все знают, что Усик победит — это всем очевидно. Усик тоже понимает, зачем он это сказал. Он сказал, что должен драться, даже я ожидал, что он будет драться с Джо Джойсом — это тоже был бы для нас хороший бой. Но Дюбуа... все понимают, что Дениель проиграет. Он просто решил попытать удачу — ну, посмотрим", – сказал Баколе в эфире Youtube-канала Seconds Out.

Мартин очень сомневается, что Дениель Дюбуа сможет сделать что-то по-другому.

"Он может попробовать, но не в этот раз. Уже слишком поздно что-то менять. Все знают, что Усик двигается по весовой категории в сторону 121 кг, и чтобы остановить его, нужен настоящий боксёрский интеллект. Я ожидал, что "Цыганский король" (Тайсон Фьюри) сможет остановить Усика. Но, кроме него остался только я. Только я могу его остановить, потому что знаю, как это сделать — я уже делал это в спарринге. Я знаю, как остановить его в настоящем бою, потому что у меня есть боксёрская голова. Не думаю, что у Даниеля Дюбуа есть такой интеллект. Усик будет играть с ним", – подытожил конголезец.

Отметим, что Усик заявил, что планирует провести всего два поединка перед завершением карьеры. Один из них – бой за звание абсолютного чемпиона мира против Дюбуа, а второй – против одного из звёзд супертяжёлого веса.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде, но поединок не обошёлся без споров. В пятом раунде Дюбуа ударил Усика по животу, после чего тот оказался на настиле.

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