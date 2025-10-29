Знаменитый российский теннисист, предавший Украину, назвал немцев дебилами, а их менталитет – дебильным. Видео

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко отличился скандальными высказываниями. В свежем интервью он назвал немцев "дебилами" и заявил, что их менталитет "дебильный".

Видео дня

Во время разговора на Youtube-канале BB Tennis о годах, проведённых в Германии, Давыденко неожиданно перешёл к критике жителей страны, где он когда-то жил и тренировался. Комментируя их пунктуальность и строгость, теннисист сказал: "Если не успел — всё, поезд ушёл. Он вовремя пришёл, он вовремя ушёл. Поэтому ты должен быть везде вовремя. А вообще, немцы — дебилы. У них менталитет дебильный".

Ранее Давыденко рассказывал, что в юности переехал из Украины в Волгоград, а затем вместе со старшим братом обосновался в Германии. Там он учился языку, тренировался и играл на юниорских турнирах, однако вскоре вернулся в Россию и сменил гражданство.

Скандальные слова Давыденко вызвали бурную реакцию в сети: пользователи напомнили, что именно Германия помогла ему стать профессионалом и выйти на мировой уровень, а теперь он "кусает руку, которая его кормила". Видео с его фразой быстро распространилось в соцсетях.

Для справки: Николай Давыденко – российский экс-теннисист, родился 2 июня 1981 года в Северодонецке. Начал играть в теннис в семь лет вместе со старшим братом Эдуардом, который позже стал его главным тренером. В 11 лет переехал в Волгоград, а затем — в Германию, где тренировался и играл на турнирах.

В Германии братья прожили три года и подавали запрос на получение гражданства этой страны, однако немецкая федерация тенниса не оказала содействия этой заявке, и в результате они вернулись в Россию. В 1999 году Николай в возрасте 18 лет сменил украинское гражданство на российское.

За карьеру Давыденко выиграл 21 турнир ATP, включая Итоговый турнир 2009 года и три "Мастерса". Он четыре раза доходил до полуфиналов турниров Большого шлема и десять раз — до четвертьфиналов. Наивысшее достижение в рейтинге — третье место в мире.

В 2006 году женился на Ирине Васиной, с которой познакомился на Кубке Дэвиса. У пары трое детей — дочь Екатерина и сыновья Константин и Дмитрий. Эдуард Давыденко, брат и тренер Николая, дважды признавался лучшим тренером года в России. Сам Николай трижды получал национальную награду "Русский кубок" как теннисист года.

