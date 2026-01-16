Футболиста сборной Украины освистал полный стадион в Испании после гола с повторного пенальти. Видео

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат отметился своими очередными голами в чемпионате Испании. Наш соотечественник двумя отличился точным ударом в выездном поединке "Жироны" против "Эспаньола" в 20-м туре Ла Лиги, в частности, открыв счет благодаря реализации со второй попытки 11-метровой.

Самый драматичный момент первого тайма игры в Каталонии произошел на его последней минуте. После розыгрыша углового защитник хозяев в силовой борьбе схватил соперника и завалил его на газон, вынудив главного арбитра без малейших сомнений указать на "точку".

Ванат вызвался исполнить приговоров, пробив в правый от себя угол, однако сербский голкипер "Эспаньола" Марко Дмитрович удар парировал. При этом он двумя ногами вышел за линию своих ворот, на что арбитры обратили внимание уже во время атаки каталонцев.

Просмотрев повтор, судейская бригада назначила повторный 11-метровый в ворота "Эспаньола". К мячу снова подошел украинский форвард и на этот раз сильно пробил под правую штангу, переиграв серба, после чего сразу же попал под дикий свист фанатов хозяев. В ответ Владислав приставил руку к своему уху.

Любопытно, что на последней минуте уже второго тайма "Жирона" вновь заработала право на пенальти. На этот раз Ванат реализовал удар с первой попытки.

Таким образом, Ванат забил свой шестой и седьмой мячи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Кроме того, семь последних голов "Жироны" провели исключительно украинцы – вместе с Владиславом отличался Виктор Цыганков. В частности, на в начале месяца наши футболисты устроили феерию в игре с "Мальоркой".

