Знаменитый футболист сборной Украины внезапно возобновил карьеру, подписав контракт с клубом УПЛ

Знаменитый украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий стал игроком одесского "Черноморца" спустя девять месяцев после ухода из донецкого "Шахтера". 35-летний футболист уже начал тренировки со своей новой командой, которую буквально неделю назад возглавил Александр Кучер.

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Об этом говорится на официальном сайте "моряков". При этом о сроке соглашения клуба с Ракицким ничего не сообщается. В стане "сине-черных" отметили, что верят в опыт Ракицкого, который должен помочь "Черноморцу" сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата страны.

Ярослав в последний раз выходил на поле 25 мая минувшего года, когда "Шахтер" проиграл на выезде житомирскому "Полесью". Тогда защитник появился на замену на 23-й минуте игры. Та встреча стала последней для Ракицкого как в составе "горняков", так и в карьере в целом.

В активе новичка "Черноморца" 226 поединков в Премьер-лиге, в которых он забил 10 голов и отдал 25 результативных передач.

Отметим, что одесситы после 21-го тура идут на последнем месте в первенстве. Команда на три очка отстает от идущей на 14-й строчки столичной "Оболони" и зоны плей-офф за выживание.

Как сообщал OBOZ.UA, жена Ярослава Ракицкого Ольга поделилась в своем Instagram оригинальным сюрпризом, который ей устроил футболист на 8 марта.

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