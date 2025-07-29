Знаменитый футболист-чемпион поставил ультиматум 'Реалу' и потребовал зарплату 15 млн евро. В ответ клуб решил его выгнать

Звезда "Реала" Винисиус Жуниор потребовал у мадридского клуба зарплату на уровне Килиана Мбаппе: около 15 миллионов евро в год. Только на этих условиях он готов продлить контракт, что застопорило переговоры о новом соглашении. Руководство "Реала" было удивлено таким ультиматумом, особенно после нестабильного сезона в исполнении бразильца, и уже рассматривает вариант продажи игрока, пишет Cadena SER.

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По данным издания, стороны были близки к подписанию контракта с бонусами, зависящими от голов, титулов и личных достижений. Однако агент Винисиуса на последних переговорах внезапно потребовал радикального повышения оклада. Реакция клуба была холодная: в "Реале" не собираются уравнивать доходы двух своих атакующих лидеров, особенно учитывая, что Мбаппе был подписан как главный трансферный проект.

Контракт Винисиуса рассчитан до 2026 года, и у него есть ещё сезон, чтобы улучшить свою игру и попытаться обосновать запрос на увеличение зарплаты. Но если компромисса достичь не удастся, "Реал" всерьёз подумает о продаже. Саудовские клубы уже предлагали за него до 200 миллионов евро: деньги, которые могли бы помочь воплотить мечту Флорентино Переса и объединить в одной команде Мбаппе и Холанда.

Винисиус – один из самых титулованных игроков нынешнего состава. За "Реал" он выиграл три чемпионата Испании (2019/20, 2021/22, 2023/24), два Кубка чемпионов (2021/22, 2023/24), два Суперкубка УЕФА, два клубных чемпионата мира и даже Межконтинентальный кубок — уникальное достижение в эпоху глобального футбола.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Реала" продолжается трансферная сага с украинским вратарем Андреем Лунины. Наш голкипер окончательно определился с тем, где продолжит карьеру в новом футбольном сезоне. 26-летний игрок сборной Украины решил отвергнуть любые предложения и остаться в испанской столице, несмотря на то, что столичный клуб продлил контракт с конкурентом нашего соотечественника Тибо Куртуа.

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