Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, как ей отказались продавать украшения в магазинах Dior и Louis Vuitton в аэропорту Италии из-за предъявленного российского паспорта. 18-летняя москвичка хотела себе купить сережки и колечко.

"И тут девушка просит паспорт, естественно. Видит этот красный паспорт, бордовый, и говорит: "Слушайте, такая ситуация, людям из России мы не можем продавать". И в Louis Vuitton тоже сказали, что нельзя", — заявила Петросян в шоу ALEKO in my bag.

По словам спортсменки, после инцидента у неё остались неприятные впечатления от посещения бутика.

Для справки : Аделия Петросян – ведущая фигуристка-одиночница, трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026). В феврале 2026 года она дебютировала на зимних Олимпийских играх в Милане, где заняла 6-е место по сумме двух программ.

Аделия вошла в историю фигурного катания благодаря выполнению сверхсложных элементов:

Стала первой фигуристкой в мире , которая выполнила четверной риттбергер на официальных соревнованиях (2021 год).

, которая выполнила четверной риттбергер на официальных соревнованиях (2021 год). Первой среди женщин выполнила два четверных риттбергера в одной произвольной программе.

в одной произвольной программе. На турнирах 2026 года продолжала демонстрировать высокую техническую сложность, включая четверной тулуп и тройной аксель

