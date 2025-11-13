Вратарь сборной Украины стал участником бунта в 'Реале'

В мадридском "Реале" назревает кризис в раздевалке под руководством Хаби Алонсо. По информации издания footmercato, отношения тренера с игроками ухудшаются, и несколько футболистов недовольны его методами работы.

Среди недовольных оказался и голкипер сборной Украины Андрей Луни́н. Вместе с ним разочарованы своей игровой практикой еще четверо футболистов: Гонсало Гарсия, Фран Гарсия, Эндрик и Дани Себальос.

Все они рассчитывали на большее количество минут на поле с приходом Алонсо, однако ожидания не оправдались. Источники отмечают, что игроки разочарованы развитием своего сезона и недовольны управлением тренера в команде.

Ситуация в клубе продолжает привлекать внимание СМИ, а напряжение в раздевалке может повлиять на результаты "Реала" в ближайших матчах.

Напомним, что в начале октября Лунин отказался приезжать в национальную команду в том случае, если ему не будет гарантировано место в стартовом составе. После этого "бунта" главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров принял решение о замене Андрея на 32-летнего голкипера житомирского "Полесья" Евгения Волынца.

