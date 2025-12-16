Знаменитого Сергея Семака унизили в аэропорту Мюнхена перед отправкой в Россию

Знаменитого российского экс-футболиста Сергея Семака и его жену задержали в аэропорту Мюнхена и фактически лишили возможности вылететь запланированным рейсом. По словам супруги главного тренера "Зенита", пару оштрафовали и обязали оставить в ЕС купленные вещи, сославшись на ограничения для граждан РФ.

Видео дня

Инцидент произошел при попытке оформить tax free перед вылетом из Германии. Как утверждает Анна Семак, после проверки к ним вызвали полицию, провели допрос и оформили документы, из-за чего супруги пропустили рейс и потеряли билеты, а затем были вынуждены доплачивать за перелет другим самолетом.

"Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, принудив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи. По новым законам, граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу", — написала Анна Семак в своем Telegram-канале.

Позже супруги смогли покинуть Мюнхен другим рейсом. Анна Семак подчеркнула, что все приобретенные вещи пришлось передать знакомому, проживающему в Германии.

Сергей Семак — бывший футболист сборной России и один из самых титулованных тренеров в истории российского футбола, добившийся успехов как игрок, так и наставник. В карьере он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России с ЦСКА, "Рубином" и "Зенитом", завоевывал Кубок Франции с ПСЖ, а в составе сборной стал бронзовым призером Евро-2008, после чего уже как тренер привел "Зенит" к шести подряд чемпионским титулам, двум Кубкам и пяти Суперкубкам России.

Семак является рекордсменом страны по количеству матчей в высшем дивизионе, входит в несколько символических клубов, многократно признавался одним из лучших футболистов чемпионата и имеет звание заслуженного мастера спорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!