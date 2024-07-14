Знаменитого боксера, родившегося в России, нокаутировали в чемпионском бою. Видео

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA (2016—2017), временный чемпион мира по версии WBA (2015—2016), чемпион Европы по версии EBU (2019—2022) и чемпион по версии WBC Baltic (2013—2015) в полусреднем весе Давид Аванесян (30-5-1, 18 КО) потерпел разгромное поражение от американца Джарона Энниса (32-0, 29 КО). Главное событие вечера бокса Matchroom в Филадельфии (США) завершилось досрочно.

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Как и предполагали букмекеры, у действующего чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе не возникло никаких проблем с победой над россиянином, лишь в 2022 году принявшим гражданство Армении.

Эннис без проблем пробивал защиту соперника и практически односторонне избивал его в ринге. Ключевые события случились в 5-м раунде, когда Аванесян пропустил левый боковой, после которого улетел в нокдаун.

35-летний уроженец Башкортостана смог поднять и продолжить бой, но больше минуты продержаться ему не удалось. На 6-й раунд Аванесян уже не вышел.

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