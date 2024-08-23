Украина установила сразу два рекорда на US Open-2024

Впервые в истории сразу семь украинских теннисисток выступят в основной сетке Открытого чемпионата США – US Open. В нынешнем году наши спортсменки превзошли достижение, которое они установили в 2018-м и 2020-м, когда сине-желтая команда была представлена шестью участницами.

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Об этом информирует портал "Большой теннис Украины". За главный кубок турнира, призовой фонд которого составляет фантастические 75 миллионов долларов, поборются Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Катерина Байндл, Юлия Стародубцева.

Кроме того, впервые на турнире в число сеянных попали сразу три украинки – 19-й номер у Костюк, 27-й достался Свитолиной, а Ястремская получила 32-й номер. Самая сложная соперница в основной сетке будет у Стародубцевой, которая дебютирует на чемпионате США поединком против Виктории Азаренко.

Лучшим результатом для наших теннисисток на US Open является полуфинал – в 2019 году до него дошла Свитолина. Годом ранее Цуренко сыграла в четвертьфинале.

Как сообщал OBOZ.UA, на турнире в Мексике Элина Свитолина обыграла экс-россиянку под флагом Армении и отказалась пожимать ей руку.

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