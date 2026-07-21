Знаменитая украинская теннисистка оправдалась за свой "российский поступок"

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала критику после посещения свадьбы экс-россиянки Дарьи Касаткиной в Афинах. Она заявила, что приехала поддержать подругу и подчеркнула, что ее отношение к войне России против Украины остается неизменным.

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Стародубцева опубликовала в Instagram длинное обращение, отметив, что обычно не рассказывает о личной жизни, однако решила объяснить свою позицию после общественной реакции.

Теннисистка подчеркнула, что никто не может знать, через что пришлось пройти ей и ее семье во время войны. По ее словам, она не рассказывала об этом публично, поскольку опасается за безопасность близких.

Стародубцева сообщила, что больше не может вернуться в родной дом, который находится на оккупированной территории. Она также рассказала, что дома обоих ее бабушек и дедушек были разрушены в результате обстрелов, собственное жилье повреждено и разграблено, а дедушка недавно провел 15 дней в коме после удара беспилотника по его автомобилю.

Украинка заявила, что любит свою страну, культуру и людей, а Украина всегда останется ее домом.

Комментируя посещение свадьбы Касаткиной, Стародубцева объяснила, что присутствовала на церемонии исключительно ради своей подруги.

"Я приехала отпраздновать любовь. Антивоенная позиция Даши хорошо известна. Несмотря на эмоции, связанные с некоторыми гостями, я была там только для того, чтобы поддержать свою подругу", - написала теннисистка.

В завершение обращения Стародубцева подчеркнула, что никогда не будет дружить или поддерживать людей, которые каким-либо образом оправдывают или поддерживают российскую агрессию против Украины.

Для справки. 15 июля в Афинах состоялась свадьба бывшей российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая с января 2026 года представляет Австралию. На церемонии также присутствовали украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Надежда Киченок, а среди гостей были российские спортсменки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова, что вызвало критику в украинском теннисном сообществе.

Андреева ранее получила от РФ денежную премию за олимпийское "серебро" Парижа-2024, а затем была награждена государственной медалью "За заслуги перед Отечеством" I степени. Кроме того, теннисистка ставила лайки публикациям, связанным с деятельностью прокремлевской организации "Народный фронт", которая помогает российским военным, а также постам с поздравлениями Владимира Путина.

Павлюченкова после начала полномасштабной войны публиковала сообщение с призывом против войны, однако позднее удалила его. Ее отец Сергей Павлюченков как спортивный директор СК "Балашиха" был связан с проведением юниорского турнира памяти Владимира Никишина, участника российской ЧВК "Вагнер", погибшего на войне против Украины.

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