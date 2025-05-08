Знаменитая гимнастка отказалась от гражданства Словении и сбежала в Россию

Знаменитой художественной гимнастке Екатерине Веденеевой вернули спортивное гражданство России, сообщает Международная федерация гимнастики (FIG). Ранее она с 2018 года выступала за Словению, где добилась значительных успехов на международной арене.

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30-летняя спортсменка является двукратной бронзовой призеркой чемпионатов мира и финалисткой Олимпиады-2024 в Париже, где заняла шестое место в личном многоборье. Год назад она завершила спортивную карьеру.

В обновлённом списке FIG у Веденеевой указана судейская категория, что говорит о её переходе к работе в судейском корпусе.

Для справки: Веденеева — гимнастка русского происхождения, родилась в Иркутске. До 2018 года выступала за Россию, а затем получила гражданство Словении и стала первой представительницей этой страны на Олимпийских играх по художественной гимнастике.

За Россию она выступала на Универсиаде 2015 года, где показала стабильные результаты в топ-8. После перехода под флаг Словении стала ключевой фигурой национальной сборной: завоевала бронзу на чемпионате мира 2022 с лентой и на чемпионате Европы 2023 с булавами, а также неоднократно поднималась на подиумы этапов Кубка мира и Гран-при.

На Олимпиаде в Токио (2020) заняла 16-е место в квалификации. Веденеева считается самой успешной гимнасткой в истории словенской художественной гимнастики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украинская федерация гимнастики (УФГ) направила официальное обращение в Международную федерацию гимнастики (FIG) с требованием отменить нейтральный статус (AIN), присвоенный Анастасии Ивановой и Виктории Чумаковой — спортсменкам из оккупированных Россией регионов Украины.

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