"Знал, однако мне не было известно": Ребров ответил украинцам из-за своего видео с россиянином

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принес извинения болельщикам за видео, на котором он играет в падел с экс-футболистов сборной России Василием Березуцким. По словам легендарного форварда "Динамо", представитель РФ выступает против войны в нашей стране.

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Об этом Ребров написал на своей странице в социальной сети Instagram. При этом, как уточнил сам специалист, недавно Березуцкий уехал в Россию, чтобы работать тренером, о чем украинцу не было известно, так как он не следит за событиями в чемпионате страны-агрессорки.

"Считаю необходимым отреагировать на видео, которое появилось в сети, – на нем я играю в падел с бывшим игроком сборной РФ Василием Березуцким. Я не общаюсь с представителями страны-агрессора, за исключением людей, которые публично осудили полномасштабное вторжение и уехали из нее. Я знал о антивоенной позиции Березуцкого, однако мне не было известно, что он недавно уехал работать тренером в РФ – я не слежу за футболом в государстве-террористе. Как публичный человек, хочу попросить прощения перед украинцами, которых обидел этим поступком, но прошу не сомневаться в моей проукраинской позиции и поддержке родной страны", – уточнил Ребров.

Ранее Ребров внес 30 миллионов гривен в качестве части залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа Сергей Ребров прибыл в Украину и подключился к работе над кадровыми вопросами в системе национальных команд.

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