"Агент ФСБ": поступок Реброва спровоцировал споры среди украинцев. Видео

Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров угодил в грандиозный скандал после появляния в сети видео, на котором он играет в падел с россиянином Василием Березуцким. Легендарный нападающий киевского "Динамо" встретился с представителем страны-агрессорки в Испании.

Видео дня

Соответствующий ролик разместило на своей странице в социальной сети Instagram сообщество Football UA Blog. На видео видно, что Ребров играет в паре с Березуцким против двух других соперников, а украинца при этом ничуть не смущает экс-игрок сборной России и московского ЦСКА.

Читатели страницы СпортОбоз в социальной сети Facebook резко раскритиковали бывшего динамовца. Они отметили беспринципность экс-футболиста и тренера. В то же время некоторые болельщики призвали украинцев сосредоточиться на сопротивлении РФ.

"Он не знал", "И что? Он же не с Путиным играет", "Лишить гражданства Украины", "И как тренер не рыба, не мясо, и как человек гниловатый", "Ребров – агент ФСБ", "Гнать из Украины", "А вы в курсе, что Березуцкий выступил против войны? Или вам лучше разжечь дискуссию и собрать побольше отзывов?", "Какое ваше дело, с кем дружит и отдыхает Ребров?" – пишут в комментариях.

Ранее Ребров внес 30 миллионов гривен в качестве части залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

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