Ребров вернулся в страну ради сборной Украины

Сергей Ребров прибыл в Украину и подключился к работе над кадровыми вопросами в системе национальных команд. Одной из главных задач стало назначение нового главного тренера юношеской сборной Украины U-19 после повышения Дмитрия Михайленко.

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По информации UA-Football, бывший наставник национальной команды Украины, который весной 2026 года покинул пост главного тренера сборной, продолжает работу в Украинской ассоциации футбола в статусе вице-президента. В его обязанности входит развитие института сборных и участие в подборе специалистов для различных возрастных команд.

Необходимость поиска нового тренера возникла после назначения Дмитрия Михайленко главным тренером молодежной сборной Украины U-21. На этой должности он сменил испанского специалиста Унаи Мельгосу.

Во время визита в Украину Ребров занимается не только организационными вопросами, но и принимает участие в футбольной жизни страны. В частности, его заметили на трибунах матча первого тура нового сезона УПЛ между "Зарей" и "Колосом".

Новому наставнику юношеской сборной предстоит работать с командой, которая добилась заметных результатов в последние годы. Под руководством Михайленко украинцы дошли до полуфинала чемпионата Европы U-19 в 2024 году, на чемпионате мира U-20 в 2025 году вышли из группы с первого места и сыграли в 1/8 финала, а на Евро-2026 вновь пробились в полуфинал и завоевали путевку на чемпионат мира U-20 2027 года.

Теперь УАФ предстоит определить специалиста, который будет готовить команду к следующему мировому первенству и продолжит работу с одним из самых успешных поколений украинского юношеского футбола.

Напомним, что за почти три года под руководством Реброва сборная Украины провела 34 официальные и товарищеские встречи. Статистика команд за это время: 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

"Желто-синие" пробились в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, однако проиграли Швеции и на мундиаль не попали.

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