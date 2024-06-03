Военные по периметру бассейна: чемпионки мира рассказали, что парижане боятся терактов и сдают свои квартиры на время Олимпиады

Чемпионки мира и призеры Олимпийских игр-2020 по синхронному плаванию Марина и Владислава Алексеевы рассказали, что власти Франции принимают очень серьезные меры безопасности накануне летней Олимпиады-2024. Хотя жители Парижа все же озабочены возможными терактами, поэтому большинство пытается сдать свое жилье туристам и уехать из города.

Харьковские спортсменки рассказали, что на этапе Кубка мира в мае у них была возможность посоревноваться в столице моды и опробовать новый бассейн, по периметру которого было много военных.

"Все очень ново. Видно, что там даже еще не закончилось строительство. На арене мы ходили через какой-то черный ход, поскольку все еще доделывали и дорабатывали. Но видно, что вся организация на самом высоком уровне. Много охраны и военных по всему периметру бассейна". Сам бассейн очень красивый, с чистой и теплой водой, что самое важное для нас.

А террористических атак в столице Франции во время соревнований боится не только руководство страны во главе с Эммануэлем Макроном, предлагавшим во время Игр олимпийское перемирие, но и жители Парижа, которые собираются уехать из города.

"Лично нас не охраняли, с нами никто не ходил. Но по городу, на территории бассейна очень много охранников. И наши знакомые французы сказали, что многие местные жители во время Олимпиады уедут из Парижа, сейчас многие сдают свои квартиры для туристов, которые приедут на Игры. Здесь действительно боятся терактов", – рассказали сестры Алексеи.

"Но Франция подготовилась. Видно, что повсюду очень много охраны. И мы надеемся, что все будет хорошо", – добавили спортсменки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что чемпионки мира рассказали о жизни в Харькове под обстрелами, съемках во французском фильме и белоруске на соревнованиях.

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