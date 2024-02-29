'Жирона' хочет купить еще одного футболиста сборной Украины: СМИ назвали сумму трансфера

Футболист киевского "Динамо" Александр Тымчик может продолжить карьеру в испанской "Жироне", где уже выступают два наших соотечественника – Виктор Цыганков и Артем Довбик. 27-летний правый защитник уже давно находится на карандаше у одного из лидеров нынешнего сезона Примеры.

Об этом информирует сайт "Футбол 24". По его данным, в трансфере украинца заинтересован лично наставник "Жироны" Мичел Санчес. Контракт Тымчика с "бело-синими" рассчитан до лета 2025 года и испанцы готовы заплатить за переход защитника около четырех миллионов евро.

Александр должен стать заменой Яну Коуту, который по окончании сезона покинет каталонский клуб. Он вернется из аренды в "Манчестер Сити" или продолжит карьеру в мадридском "Реале". В "Жироне" уверены, что быстрой адаптации украинца в команде поспособствуют Цыганков и Довбик.

Тымчик выступает за основную команду "Динамо" с 2020 года. Он провел за киевлян 66 матчей во всех турнира, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами. Также в активе Александр 15 игр за сборную Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, вингер "Жироны" Виктор Цыганков принес команде победу над "Райо Вальекано", забив свой шестой гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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