Цыганков принес 'Жироне' первую за месяц победу в чемпионате Испании. Видео

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков отличился очередным забитым мячом в чемпионате Испании нынешнего сезона. Наш соотечественник оформил победный для "Жироны" гол в поединке против "Райо Вальекано" (3:0), отличившись во второй встрече подряд.

В первом тайме команды не порадовали болельщиков зрелищной игрой. К тому же, футболистам явно мешала погода – поединок сопровождался дождем и ветром.

После перерыва хозяева поля вышли куда более раскованно и эмоционально. Это быстро принесло свои плоды. На 52-й минуте хороший заброс на левый фланг завершился прострелом на Цыганкова, который с линии штрафной уложил мяч точно в дальний угол ворот "Райо".

Для Виктора это уже шестой забитый мяч в первенстве Испании в нынешнем сезоне. Причем свой предыдущий гол Цыганков записал в свой актив неделю назад, отличившись в матче с "Атлетиком". Всего же в Примере украинец оформил уже девять взятий ворот соперников "Жироны".

Отметим, что победа на "Райо" стало первой для каталонцев с 28 января. Следующую встречу жирондинцы сыграют в воскресенье, 3 марта, на выезде с "Мальоркой".

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