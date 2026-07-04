Женская сборная Украины выиграла чемпионат мира по ловле карпа

Женская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата мира по карпфишингу среди женщин, который завершился в Латвии. Победу команде обеспечили стабильные результаты всех украинских экипажей в своих секторах на протяжении 72-часового турнира.

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Шестой чемпионат мира по ловле карпа среди женщин прошел на озере Балоте неподалеку от латвийского Екабпилса. По итогам финального взвешивания 4 июля сборная Украины заняла первое место в общекомандном зачете.

В зоне А Светлана Полякова и Юлия Свирина стали вторыми. Они поймали 25 рыб общим весом 100,7 кг. Также этому экипажу принадлежал самый крупный трофей украинской команды: карп весом 9,1 кг.

В зоне B Олена Милобог и Юлия Яковенко также заняли второе место. Их улов составил 23 рыбы общим весом 92,175 кг, а крупнейшая рыба потянула на 7,825 кг.

В зоне C Наталья Горбачева, Наталья Бордюженко и Инна Вышнивская финишировали третьими. Они поймали 16 рыб общим весом 68,825 кг, крупнейший экземпляр весил 7,5 кг.

Светлана Полякова и Юлия Свирина подошли к мировому первенству в статусе действующих чемпионок Украины.

В мае 2026 года они выиграли национальный чемпионат, а также входили в состав сборной на предыдущем чемпионате мира. Милобог и Яковенко являются серебряными призерами чемпионата Украины 2026 года и регулярно входят в число сильнейших женских экипажей страны. Горбачева уже представляла Украину на мировом первенстве в 2025 году.

В личном зачете победу одержала пара из Англии с результатом 165,85 кг. Второе место заняли представительницы Латвии, третьими стали спортсменки из Франции.

Для справки: согласно регламенту соревнований, каждая страна выставляла по три пары спортсменок, которые выступали в отдельных зонах. Ловля велась строго по принципу "поймал — отпусти". Рыба должна быть сохранена живой и невредимой.

Пойманную рыбу до прихода судей хранят в специальных мягких карповых мешках (не более одной рыбы в мешке). Судейская бригада взвешивала рыбу, фиксировала результат в протоколе, после чего карп немедленно отпускался обратно в воду.

Было разрешено использовать только карповые удилища длиной не более 4 метров, при этом на каждом удилище должен был быть только один крючок. Рыбалка веласьна волосяной монтаж (когда насадка крепится на поводке рядом с крючком, а не насаживается на него).

В зачет шли только карпы (зеркальные, чешуйчатые, голые) и амуры, вес которых превышает установленный регламентом лимит (обычно от 1,5 кг).

Итоговый результат определялся по сумме мест, занятых экипажами в своих секторах. Украинская команда набрала семь баллов, что принесло ей победу и "золото" мирового первенства.

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