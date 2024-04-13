Женская сборная Украины 3х3 пробилась на квалификационный турнир на Олимпиаду-2024

Женская сборная по баскетболу 3х3 получит право сыграть в отборе на Олимпиаду-2024. Это стало известно после завершения группового этапа первого квалификационного турнира в Гонконге.

Женская сборная Украины 3х3 является первой запасной среди европейских сборных на последний третий квалификационный турнир в Дебрецене.

Для того, чтобы войти в число участников третьего отборочного турнира, украинкам нужно было, чтобы на одном из первых двух путевку на Олимпиаду завоевала европейская сборная.

В Гонконге кроме хозяек стартовали Венгрия, Нидерланды, Азербайджан, Польша, Египет, Монголия и Чили. Они разыгрывают одну путевку на Олимпиаду.

По итогам группового этапа определилась четверка сборных, вышедших в плей-офф и в матчах на вылет определят обладателя лицензии – полуфинальные пары составили Венгрия – Азербайджан и Нидерланды – Польша.

Таким образом, в любом случае квалификационный турнир в Гонконге выигрывает европейская сборная, а значит, это откроет Украине путь к участию в третьем квалификационном турнире, который состоится 16-19 мая в Дебрецене.

В Венгрии сыграют 16 команд, разыграющих последние три лицензии на Олимпиаду в Париже-2024. Всего на Олимпиаде сыграют 8 сборных - в женском турнире пока путевки имеют Китай, США и Франция.

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