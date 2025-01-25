Жена знаменитого футболиста сборной Украины подала на развод после 5 лет брака. Фото

Жена 28-летнего футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова подала на развод. Скриншот своего заявления в суд, 30-летняя Анна выложила в Instagram, оставив его без каких-либо комментариев.

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Анна и Александр поженились осенью 2019 года, а через два года у них родилась дочь София. Однако в прошлом году супруга футболиста обвинила его в измене.

Анна опубликовала скриншоты переписки мужа с предполагаемой любовницей, а также показала поисковые запросы эскорт-услуг, которые, как она утверждает, были найдены в его телефоне.

Кроме того, она призналась, что супруг часто критиковал ее из-за набора веса.

Тогда в своем видео Анна признавалась, что ее обличительные сторис не были направлены на то, чтобы вызвать травлю мужа или навредить его карьере. По словам девушки, она опубликовала это лишь для того, чтобы окончательно исключить возможность сохранения их брака. Зубкова отметила, что многие женщины прощают измены, но она не хочет и не может этого сделать.

Позже стало казаться, что пара смогла помириться. Тем не менее, в последнее время в ее Instagram начали появляться грустные и тревожные публикации.

Впрочем 12 января выложила свои "бессовестные" фото и "взорвала" Instagram, снявшись в соблазнительном комбинезоне, игриво расстегнув молнию на груди.

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