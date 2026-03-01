Жена экс-футболиста сборной России пожаловалась на 'страшную ситуацию' в Дубае после ракетного обстрела. Ее высмеяли в ответ

Телеведущая Яна Ромашкина, супруга экс-футболиста сборной России и игрока "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна, сообщила о взрывах в Дубае после атаки Ирана по ОАЭ и заявила, что вместе с семьей покинула отель. По ее словам, ракета пролетела над их домом, а в гостинице почти каждую минуту были слышны сильные детонации.

Видео дня

Ромашкина написала в соцсетях, что после начала обстрелов они остаются в эмирате на неопределенный срок. Она отметила, что слышит взрывы "близко", добавив: "Собрали тревожный чемоданчик на всякий случай. Нам уже посоветовали, где прятаться в случае чего".

По ее словам, семья покинула гостиницу и перебралась к знакомому, так как "в отеле слышны сильные взрывы почти каждую минуту и так близко". Телеведущая уточнила, что "прямо над нашими головами пролетела ракета", которая, по данным медиа, упала рядом с одним из отелей, и назвала происходящее "страшной ситуацией".

На следующий день Ромашкина опубликовала видео с утренним обращением. Она сообщила, что ночью "полыхал вот этот отель" и, по информации из медиа и блогеров, здание горело с первого по шестой этаж.

При этом утром, по ее словам, "все спокойно", хотя около девяти часов вновь были слышны взрывы, но "где-то очень далеко". Она добавила, что в их гостинице Atlantis люди спали на полу на минусовых этажах, находясь в состоянии "боевой готовности" и готовясь при необходимости укрыться.

В комментариях пользователи высмеяли жалобы телеведущей. Один из болельщиков поинтересовался: "Она в Дубае по работе?" Другой написал, что она "работает на гостелеящике" в воюющей стране и добавил: "Но ситуация с ракетами для нее страшная стала только в 2026 году в Дубае?" Еще один пользователь отметил: "Нужно было поехать в Дубай, чтобы понять, что война это страшно". Встречались и ироничные сообщения: "Приезжайте в Белгород. Тут люди уже привыкшие", "Вся эта шелуха теперь в Дубае сменили дислокацию".

Как сообщал OBOZ.UA, ОАЭ подверглись удару со стороны Ирана: атака стала ответом на бомбардировки страны армиями США и Израиля, начатые в тот же день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!