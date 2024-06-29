Желто-синяя! В сеть слили фото новой формы 'Шахтера'

Портал Öpaleak выложил фотографии формы "Шахтера" на сезон 2024/25. Представлены три комплекта экипировки.

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У домашней формы основной цвет — оранжевый с черным в качестве второстепенного цвета, расположенным в характерном полосатом узоре, логотипы — белые.

Выездная форма донецкого клуба на сезон 2024/25 имеет основной цвет — черный с оранжевым в качестве второстепенного цвета, который отображен в вулканическом узоре на передней части футболки. Логотипы выполнены в белом цвете.

Третья форма "горняков" выполнена в желтом и синем, как отсылка к флагу Украины. На желтом фоне расположены заметные синие полосы.

Экипировку создала компания Puma, с которой "Шахтер" в 2021 году подписал 10-летнее соглашение.

Напомним, что в 2022-м в сети появилась домашняя форма донецкого клуба, которая также вызвала неоднозначную реакцию у фанатов.

В 2021 году для торжественной церемонии представления новой формы был выбран столичный Украинский дом. В честь этого события здание было украшено флагами в цветах команды. Сама презентация прошла в стиле undeground.

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