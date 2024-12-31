Зеленский выложил совместное фото с Усиком, подписав его четырьмя словами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО), опубликовав совместное фото в соцсетях. Снимок был подписан коротко и емко: "Вітаємо вдома, чемпіоне. Пишаємось!".

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Снимок был сделан в рабочем кабинете главы государства, на фоне украинского флага и государственной символики. В кадре Усик, одетый в светлый свитер и бежевые брюки, с улыбкой стоит рядом с президентом.

В комментариях к посту пользователи активно выражали восхищение боксером. Среди них был олимпийский чемпион и депутат Жан Беленюк, который написал: "Гордість України!".

Как сообщал OBOZ.UA, на День независимости Усик подарил Владимиру Зеленскому пояс чемпиона WBC. Этот пояс Александр завоевал 19 мая, победив Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Во время оглашения победителем украинца на камеру попала реакция жены Фьюри. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Спустя несколько дней видео боя было заблокировано по жалобе Европейского футбольного союза (УЕФА), который заявил о нарушении законодательства об авторском праве.

Кроме того, появились версии, почему Усик носил перевернутый флаг Украины на реванше с Фьюри.

Отметим, что сразу после боя появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

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