Российских спортсменов вернут в международные соревнования и допустят на Олимпиаду-2026 только тогда, когда РФ подпишет мирное соглашение об окончании войны в Украине. В противном случае большинство федераций будут соблюдать санкции в отношении представителей страны-агрессорки.

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Уверенность в этом с грустью выразила чемпионка Игр в Турине-2006 Светлана Журова в интервью порталу "ВсеПроСпорт". По словам депутатки Государственной думы, новой президентке Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри будет трудно продавить возвращение россиян без прекращения огня в Украине.

"Несомненно, этим летом последуют какие-то рекомендации МОК по статусу российских спортсменов. Но мы же понимаем, что не все зимние федерации будут беспрекословно выполнять их. В вопросе возвращения российских спортсменов все в первую очередь зависит не от мнения Кирсти Ковентри, а от мирного соглашения. Если оно будет подписано в скором времени, тогда никакие федерации не посмеют отказать в допуске россиян. Если не будет подписано, тогда многие федерации не будут возвращать наших спортсменов до окончания СВО (так в РФ позорно называют войну – ред.), несмотря ни на какое мнение Ковентри", – сказала Журова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил абсурдное мнение о том, что в мире должны извиниться перед россиянами за отстранение от международных турниров.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный олимпийский комитет (МОК) занимается организацией возвращения российских и беларуских спортсменов в зимние виды спорта для Игр-2026.

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