Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил абсурдное мнение о том, что в мире должны извиниться перед россиянами за отстранение от международных турниров. Кроме того, обладатель Кубка Стэнли также потребовал выплатить спортсменам из РФ компенсации.

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Об этом Фетисов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт", комментируя предстоящие выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК). Приспешник диктаторского режима Владимира Путина отметил, что россиян должны вернуть с флагом и национальным гимном.

"Вопрос в том, будет ли это исторический момент или вакханалия продолжится. Это длится уже десять лет и становится все хуже и хуже. В свое время согласились ехать без флага и гимна, потом бумажку заставляют какую-то подписать, затем еще что-то. Для чего играть с ними в эти игры? Надо будет новому президенту МОК так и заявить, что РФ вернется в олимпийскую семью с флагом и гимном, а также с извинениями и компенсацией. Я как болельщик, тренер, министр, двукратный олимпийский чемпион – и дальше по списку – могу этого требовать", – сказал Фетисов.

Отметим, что выборы президента МОК состоятся 20 марта. На пост претендуют Себастьян Коу (Великобритания), Фейсал ибн Хусейн (Иордания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Юхан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция) и Моринари Ватанабе (Япония).

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион из России Александр Тихонов набросился с оскорблениями на президента Международной федерации легкой атлетики Себастьяна Коу.

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