'Уже принято решение'. В МОК определились, что будут делать с Россией

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл заявил, что МОК занимается организацией возвращения российских и белорусских спортсменов в зимние виды спорта с прицелом на Олимпийские игры в Милане-Кортине-2026. По словам чиновника, МОК придерживается четкой позиции, сформированной еще в начале 2023 года: атлеты не должны страдать из-за действий своих правительств.

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Именно поэтому был разработан протокол, позволяющий нейтральным спортсменам из России и Беларуси постепенно возвращаться к соревнованиям.

Макконнелл отметил, что опыт летних видов спорта, включая Олимпиаду в Париже, демонстрирует успешную реализацию этой идеи. Нейтральные атлеты уже выступают без проблем, следуя строгим критериям, таким как соблюдение антидопинговых правил и подтверждение нейтрального статуса.

Этот подход теперь примеряют к зимним видам спорта.

"Дискуссии продолжаются, уже принято решение о выступлении россиян и белорусов в ски-альпинизме, планируется возвращение в конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке. Мы ведем переговоры с другими зимними федерациями", – заявил Макконнелл.

Отвечая на вопрос, будет ли МОК уважать решение федераций, которые выступят против возвращения россиян и белорусов, Макконнелл подчеркнул, что организация ориентируется на диалог и разъяснение своих принципов.

Он выразил уверенность в том, что выработанные протоколы работают эффективно, и привел примеры их успешного применения. Таким образом, МОК продолжает продвигать идею постепенной реинтеграции нейтральных спортсменов, опираясь на поддержку заинтересованных сторон — от атлетов до национальных олимпийских комитетов.

Напомним, что в январе этого года Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) заявила, что не собирается возвращать российских спортсменов в свои соревнования в ближайшее время. Отстранение представителей страны-агрессора от турниров наивысшего уровня намерены сохранить в организации на весь 2025 год.

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