Завершает или нет? Харлан сделала заявление о своей карьере

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан объявила о том, что приняла решение продолжить выступления на фехтовальном помосте. 34-летняя представительница Николаева впервые выступит на международном турнире после Игр 2024 года в Париже в той же Франции.

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Об этом Ольга написала на своей странице в социальной сети Instagram. Наша прославленная саблистка, которая является самой титулованной украинской спортсменки в истории Олимпиад, в обращении к болельщикам рассказала, что выступит на этапе Гран-при в Орлеане.

"Не бойтесь возвращаться к том, что зажигает ваше сердце. Увидимся на Гран-при Нуома 5-7 декабря 2024 года", – написала Харлан.

Украинка будет посеяна на турнире под третьим номером. Вместе с ней выступят еще две наших соотечественницы – Дарья Гонцова и Елизавета Мельничук.

В минувшем сезоне Харлан в Орлеане добыла "серебро". Тот этап Гран-при открыл для украинки феноменальный сезон, апофеозом которого стало завоевание двух медалей Олимпийских игр в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Ольгу Харлан шокировала новость о ее смерти, которую запустили в социальной сети Facebook. Из-за этого саблистка обратилась к соотечественникам и призвала их тщательно проверять информацию, ведь множество людей поверили в откровенный фейк.

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