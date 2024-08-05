'Готов уйти': Ребров высказался о работе в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров выразил готовность покинуть свой пост, если команда не будет давать результат. Наставник "сине-желтых" положительно оценил первый год работы, итогом которого стало не самое удачное выступление на чемпионате Европы-2024.

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции в Киеве, информирует портал zbirna.com. По словам 50-летнего специалиста, ему пришлось столкнуться с серьезными трудностями, ведь из-за плотности календарь тренерский штаб был фактически лишен возможности проведения товарищеских матчей.

"Я подписал контракт на три года и два цикла. Если я пойму, что я здесь не нужен или не даю результат, я готов уйти. Полагаю, что первый год в условиях дефицита времени мы провели неплохо. Но следующий цикл будет решающим", – сказал Ребров.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины заняла последнее место в группе, набрав при этом одинаковое количество очков с другими участниками. Теперь осенью команда Реброва выступит в Лиге наций, которая является одним из этапов отбора на ЧМ-2026.

Лига наций 2024/2025

7 сентября, 21:45. Украина – Албания

10 сентября, 21:45. Чехия – Украина

11 октября, 21:45. Украина – Грузия

14 октября, 21:45. Украина – Чехия

16 ноября, 19:00. Грузия – Украина

19 ноября, 21:45. Албания – Украина

Как сообщал OBOZ.UA, Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила полное доверие Сергею Реброву на посту главного тренера национальной команды.

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