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Он долго гнал велосипед

Чтобы поддержать свою любимую команду в выездных матчах, ее преданные болельщики добираются на них поездами, автобусами, самолетами, автомобилями.

С 17 лет итальянец Франческо Тосато, преданный фанат "Интера", не пропускает ни одного матча команды в чемпионате Италии и гостевые игры в еврокубках. В последние годы его хобби – добираться на игры "Интера" на велосипеде, преодолевая не одну сотню километров по дорогам не только Италии.

Не стал исключением и финальный матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Интер", проходивший в Стамбуле. Путь в Турцию по дорогам Словении, Хорватии и Бельгии был нелегким. Но очень хотелось Франческо вместе с другими тиффози поддержать в решающем матче любимый "Интер". К сожалению для него, победили англичане – 1:0. Но о своей дальней велопоездке Тосато нисколько не пожалел. Ничего не скажешь – настоящий болельщик!

Пиво от Бэйла

После завершения активной футбольной карьеры многие игроки идут в бизнес.

Игрок сборной Уэльса Гарет Бэйл решил заняться пивным бизнесом. Два первых сорта пива под его торговой маркой появились в супермаркетах и пользовались огромным спросом, особенно у поклонников футбола. На этикетках бутылок было написано по-простому: "Пиво от Бэйла".

Заигрался

Нападающего клуба "Брентфорд" и сборной Англии Айвана Тоуни оштрафовали на 50 тысяч фунтов стерлингов и дисквалифицирован на 8 месяцев. И вот за что.

Комиссии Футбольной ассоциации (FA) стало известно, что Тоуни злоупотреблял ставками на спорт, особенно на результаты футбольных матчей, в букмекерских конторах. Для этого он привлекал близких друзей, которые воплощали его прогнозы в жизнь.

Доказано, что Айван сделал 26 ставок на результаты матчей команд, в которых он в свое время играл. 27-летний футболист сознался в 232 нарушениях правил ставок и обратился к медикам за помощью по избавлению от игровой зависимости.

Keep smile

Воспитанный и деликатный человек никогда не станет травмировать случайного прохожего неприятным известием о том, что у того из кармана выпал кошелек.

- Сколько вам лет?

- А сколько дадите?

- Что?! Это, знаете ли… Да как вы… Послушайте, не забывайте, где вы находитесь, подсудимая!

Подходит мужик к зеркалу, смотрит на себя – морда круглая, глаза маленькие, уши лопухи, на голове залысины, нос картошкой, живот как подушка, ноги короткие и кривые… Оглядывается, вздыхая, на спящую длинноногую красавицу:

- Нет, ну это же надо так деньги любить!

Только при одном поцелуе передается 5 миллионов микробов. Но ведь, с другой стороны, от стольких же и избавляешься!

Пожилой профессор, рано вернувшись из командировки, застает молодую жену со своим коллегой.

- И что ты, как интеллигентный человек, можешь мне на это сказать?! – еле сдерживая гнев, вопрошает профессор.

- М-м-м… Как интеллигент – интеллигенту? – уточняет коллега.

- Естественно!

- Стучаться надо! Причем еще из аэропорта.

Симпатичная студентка говорит молодому преподавателю:

- Ради того, чтобы получить хорошую оценку по вашему предмету, я готова на все.

- Замечательно! Тогда выучите материал.