Продолжаю рассказывать об известных украинских футболистах разных поколений. Сегодня, друзья, в центре вашего внимания знаменитый нападающий Анатолий Бышовец.

Видео дня

Визитная футбольная карточка. Родился 23 апреля 1946 года. Коренной киевлянин. Футболом начал заниматься с 12 лет в школе "Юный динамовец" под руководством известных тренеров Николая Фоминых и Николая Мельниченко. Способного нападающего в 17 лет пригласили в команду "Динамо", которую возглавлял Виктор Маслов.

Играть начал в дублирующем составе. Уже в следующем сезоне Анатолий стал серебряным призером всесоюзного турнира дублирующих команд, забив 6 мячей. На игру динамовского нападающего обратили внимание. Получил он приглашение в юношескую, а затем и в молодежную сборную страны. В 1964 году молодежная сборная стала победителем традиционного международного турнира в итальянском Сан Ремо, а киевлянин получил приз лучшего игрока.

В основном составе "Динамо"

28 июня 1964 года Анатолий дебютировал в основном составе киевского "Динамо" в Фергане в кубковом матче с "Нефтяником". Через неделю сыграл свой второй матч с "Кайратом" – и пошло-поехало.

1966 год был для Бышовца очень успешным. Первая золотая медаль чемпионата – в 32-х проведенных матчах он забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром команды. Также забивал и в матчах кубкового турнира, который его команда также выиграла.

Затем в чемпионатах 1967, 1968 и 1971 годов Бышовец становился чемпионом страны, дважды серебряным призером в 1969 и 1972 годах. За 11 лет, выступая в составе "Динамо", Анатолий провел 139 игр, забил 49 мячей. Трижды становился самым результативным игроком команды. В Кубке европейских чемпионов Бышовец сыграл 9 матчей, в которых забил 3 мяча

Игрок сборной

В 1966 году Бышовец был приглашен в сборную СССР. 16 октября свой первый матч он провел против сборной Турции. Затем в том же октябре сыграл два матча со сборными ГДР и Италии. С 1966 по 1972 года динамовец в сборной страны сыграл 37 официальных международных матчей, в которых отличился 15 раз, в 17 неофициальных играх забил 2 мяча.

Бышовец выступал в финальных этапах чемпионата Европы 1968-го и чемпионата мира 1970 годов, проходившем в Мексике. Анатолий в четырех матчах мундиаля забил 4 мяча. Пеле на том чемпионате также отличился четыре раза, но в шести играх.

По окончанию чемпионата лучшим игрокам каждой сборной на аллее, ведущей к стадиону "Ацтека", были установлены бюсты. Такой чести был удостоен и украинец Анатолий Бышовец. Таким было решение организаторов мундиаля. При этом Федерация футбола СССР настаивала на кандидатуре капитана сборной Альберта Шестернёва.

Не желал расставаться с мячом

В игре Бышовец был индивидуалистом. Получив мяч, он не спешил отдать пас партнёру – даже в мыслях у него не было сделать это. Ждал, когда к нему приблизятся два-три защитника, а затем своими хорошо отработанными финтами попытаться обойти их. Иногда получалось, иногда мяч у форварда отбирали – частенько ценой нарушения правил.

Он падал, получал травмы, но вскакивал и вновь всё повторял. Некоторые тренеры перед играми с "Динамо" такими словами напутствовали своих защитников: "Покажи этому Бышовцу, наконец, что ты защитник, а не тряпка". И подопечный любой ценой старался выполнить установку тренера.

Как-то Быш, как его называли болельщики, в одном из интервью сказал: "Не мог я играть по установленным канонам. Неохотно расставался с мячом. Это не был эгоизм. Просто я всё забывал, стоило мячу оказаться в моих ногах. Меня охватывало огромное желание обыграть защитников".

А вот что сказал на заре карьеры способного игрока Виктор Маслов. "Бышовец – это сила. Выдающийся будет футболист. Жаль, уйдёт рано – защитники забьют".

К сожалению, сбылся прогноз тренера "Динамо". Многочисленные травмы заставили великолепного нападающего в 27 лет завершить карьеру футболиста. Решил Бышовец стать тренером.

На тренерском мостике

Тренерский путь Анатолия Бышовца начался в 1974 году. Начал он с тренера детской команды футбольной школы ФК "Динамо". Среди его воспитанников самым известным является Алексей Михайличенко. Как-то он сказал: "Бышовец научил меня играть в футбол, а Лобановский – в большой футбол".

Затем Анатолий Фёдорович был старшим тренером школы. Закончил работу в родном Киеве на должности директора специализированной детско-юношеской школы "Динамо".

В 1985 году Бышовец получил приглашение из Москвы. Он колебался, ехать или не ехать. Жена настояла, ссылаясь на обстановку в Киеве, связанную с Чернобылем. В июне 1985 года Бышовца назначили главным тренером олимпийской сборной страны. Именно с этой сборной связаны его самые большие успехи как тренера. В финальном турнире Олимпиады-1988 в Сеуле подопечные Анатолий Бышовца провели шесть матчей. На старте – ничья со сборной Южной Кореи, затем успехи в играх со сборными Аргентины, США, Австралии и Италии.

В финале была одержана победа в дополнительное время над сборной Бразилии – 2:1. После 32-годичного перерыва, со времен Олимпиады-1956 в Мельбурне, наша сборная во второй раз стала олимпийским чемпионом. В команде Анатолия Бышовца одним из лучших игроков был его динамовский воспитанник – Алексей Михайличенко.

Популярная песня

"Ведь недаром клуб "Фиорентина" предлагал мильйон за Бышовца". Это строка из песни Владимира Высоцкого.

В ноябре 1969 года "Динамо" в матче Кубка европейских чемпионов принимало в Киеве итальянскую "Фиорентину". На послематчевом банкете тренер гостей сказал, что за такого игрока, как Бышовец, его клуб готов заплатить миллион долларов.

На следующий день весь футбольный Киев знал об этой новости. В эти дни на гастролях в столице Украины был "Театр на Таганке" с Владимиром Высоцким. Он также услышал эту новость о Бышовце и увековечил ее в одной из своих песен.

В памяти болельщиков старшего поколения осталась незабываемая зрелищная игра украинца Анатолия Бышовца.