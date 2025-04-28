Олимпийская чемпионка Светлана Журова нелепо назвала попыткой шантажа слова президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко о невозможности допуска россиян к международным турнирам. Депутатка Государственной думы также добавила, что легендарный форвард "захотел просто напомнить о себе".

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Об этом Журова заявила в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также объяснила отстранение РФ от турниров Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) не агрессией РФ в отношении Украины, а страхом самих организаций.

"Андрей Шевченко захотел просто напомнить о себе. Ничего нового он не сказал. Все понимают, что без подписания мирного соглашения Россию не допустят в командных видах спорта. По-другому допуска в этих видах спорта не будет. УЕФА и ФИФА боятся, что команды начнут отказываться играть после допуска россиян, будет срыв соревнований. Поэтому Украинская ассоциация футбола решила устроить шантаж УЕФА и ФИФА своим заявлением", – сказала Журова.

Ранее росСМИ уверяют, что УЕФА якобы готовится вернуть россиян в свои турниры уже с будущего сезона на особых и максимально негативных для Украины условиях. Однако окончательное решение отложили до второй половины лета.

Как сообщал OBOZ.UA, российские журналисты назвали девять страны, которые выступают категорически против возвращения команд из страны-агрессорки в турниры УЕФА.

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