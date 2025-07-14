Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова закатила истерику из-за запрета российским спортсменам публиковать в социальных сетях национальную символику во время чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Бывшая биатлонистка пожаловалась на то, что атлеты из РФ столкнулись с якобы двойными стандартами.

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Об этом Ишмуратова заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая имеет звание подполковника в армии российских оккупантов, добавила, что представители России выступают в Сингапуре в неравных условиях.

"Одни запреты! Получается так, что ты туда не ходи, ты сюда не ходи, ты не говори и вообще забудь, что ты из России. К огромному сожалению, в неравных условиях придется ребятам выступать, тяжело", – сказала Ишмуратова.

Напомним, Международная федерация плавания (World Aquatics) выставила ряд жестких требований россиянам для получения ими так называемого нейтрального статуса и допуска к ЧМ-2025. Это вызвало приступ ярости у бывшего хоккеиста и депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация фехтования (FIE) допустила к чемпионату мира действующих офицеров российской армии и доверенных лиц Владимира Путина.

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