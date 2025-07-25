Заброшен и разрушен: как сейчас выглядит стадион в Словении, где Шовковский пропустил гол с центра поля. Фото

13 ноября 1999 года сборная Украины по футболу потерпела одно из самых трагических поражений в своей истории. Сине-желтая команда под руководство Йожефа Сабо в Любляне уступила 1:2 словенцам в первом матчей плей-офф отбора к Евро-2000, а вратарь Александр Шовковский пропустил знаменитый гол с центра поля от Миленко Ачимовича.

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Известная журналистка Ирина Козюпа в своем Telegram-канале показала, как сейчас выглядит стадион "Бежиград", где проходил поединок. На опубликованных фото можно увидеть, что арена давно заброшена: трибуны давно разрушены, поле зароcло, а единственное, что осталось – характерное административное здание с колоннами.

"Если пройти 15 минут пешком от памятника Сковороды, то можно попасть на стадион "Бежиград". Это тот самый, где сборная Украины проиграла Словении в том эпическом матче, в котором Шовковский пропустил от Ачимовича. Стадион заброшен, там уже ящерицы поселились, а пролезть на территорию удалось только через дырку в заборе", – поделилась своими эмоциями Козюпа.

Напомним, после поражения в Любляне украинская сборная в тяжелых погодных условиях в Киеве упустила победу на 77-й после гола Милана Павлина после рикошета и не смогла выйти на ЧЕ.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект спрогнозировал, какое место займет сборная Украины в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

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