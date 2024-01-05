Забили 13 голов: матч за 'бронзу' МЧМ по хоккею завершился грандиозными камбэком с 4 шайбами за 50 секунд. Видео

Молодежная сборная Чехии по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира-2024, который завершается в шведском Гетеборге. В матче за третье место "трехцветные" в невероятной перестрелке с Финляндией совершили потрясающий камбэк, вырвав победу в концовке последнего периода – 8:5.

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Решающие событие в этом поединке произошли в третьем периоде. После 40 минут игры финны обыгрывали своих соперников, ведя в счете с разницей в две шайбы и находились в очень выходном положении.

На 5-й минуте заключительной трети матча Чехия сократили преимущество соперника до минимума – 4:5, после чего принялась штурмовать ворота северян. За три минуты до финальной сирены наставник чехов провел таймаут и принял решение снять своего вратаря и выпустить шестого полевого игрока.

Его подопечные практически тут же воспользовались численным преимуществом и сравняли счет. Удивительным образом, но за 50 секунд после этого Финляндия пропустила трижды. Сначала чехи забросили шайбу броском от синей линии, а затем дважды поразили уже пустые ворота соперников.

Как сообщал OBOZ.UA, на молодежном чемпиона мира-2024 по хоккею произошла грандиозная сенсация с участием главного фаворита – сборной Канады.

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