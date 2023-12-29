'За тот урок благодарен': экс-футболист сборной России вспомнил, как его побили легенды 'Динамо'

Бывший футболист сборной России Сергей Юран с благодарностью вспомнил о том, как его поставили на место во время выступлений за киевское "Динамо". Главный тренер "Пари Нижний Новгород" признался, что в начале своей карьеры поймал звезду, однако легендарные игроки "бело-синих" опустили его на землю.

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Об этом Юран рассказал в интервью порталу Чемпионат.com. Уроженец Луганска, который в "Динамо" провел три сезона и даже забил в ворота каталонской "Барселоны" в матче Кубка чемпионов, подчеркнул, что если бы не жесткий нагоняй от Андрея Баля, Анатолия Демьяненко и Владимира Бессонова, он мог бы бесславно закончить с футболом.

"Один раз я потерял почву под ногами. Посчитал себя суперфутболистом. Одногодок из дубля перестал воспринимать: типа кто вы такие? В тот момент мне хорошо помогли Андрей Баль, царство небесное, Демьяненко и Бессонов. Я уже тренировался с первой командой киевского "Динамо". Они там все мегазвезды, сборники. А я только начал выходить на замену и уже решил, что супер-пупер. Старики это видели и как-то раз в душевой надавали подзатыльников. Объяснили, что к чему. И я снова почувствовал земельку ножками. За тот урок я им очень благодарен. Опытные ребята помогли мне. А то вернулся бы в "Зарю" и там закончил бы", – сказал Юран.

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