За футболиста сборной Украины предложили 66 млн евро – медиа

Английский "Ливерпуль" и французский "Пари Сен-Жермен" ведут активные переговоры о трансфере сразу несколько игроков из стана действующего двукратного победителя Лиги чемпионов. При этом наиболее конкретное предложение поступило по защитнику сборной Украины Илье Забарному.

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Об этом информирует проект Wilson Cox LFC, которые специализируется на новостях о "Ливерпуле" в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По данным источника, англичане готовы арендовать Забарного с опцией обязательного выкупа за 57 миллионов фунтов (66 млн евро).

В услугах нашего соотечественника заинтересован новый наставник "красных" Андони Ираола, который работал с Ильей в "Борнмуте". Испанскому специалисту отлично знакомы возможности Забарного.

Отметим, что украинец стал игроком ПСЖ летом минувшего году. Французский клуб заплатил за трансфер нашего соотечественника 67 миллионов евро. При этом 23-летний киевлянин не стал футболистом основного состав, хотя и является вторым по количеству игрового времени в Лиге 1. Однако в плей-офф Лиги чемпионов Забарный вышел единственный раз в решающем матче с "Арсеналом".

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Украины Артем Довбик, вероятнее всего, покинет итальянскую "Рому" в летнее трансферное окно.

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