Есть два претендента: футболиста сборной Украины окончательно выгоняют из итальянского клуба

Нападающий сборной Украины Артем Довбик, вероятнее всего, покинет итальянскую "Рому" в летнее трансферное окно. 28-летний уроженец Черкас не входит в планы наставник "волков" Джанпьеро Гасперини, который уведомил руководство клуба о необходимости продажи нашего соотечественника.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, сообщил известный инсайдер Никола Скира. По данным итальянского журналиста, Довбик смирился с тем, что не смог убедить тренера "Рома" в своей пользе команде, и рассматривает вариант с переходом в другой клуб.

Отмечается, что в офис "волков" поступило уже два предложения о трансфере украинского нападающего. Речь идет о неитальянских клубах.

Напомним, что Артем стал игроков "Ромы" летом 2024 года их испанской "Жироны". Тогда трансфер форварда обошелся "волкам" в 35 млн евро с учетом бонусов.

За два сезона украинец провел за итальянцев 63 матча, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. В минувшем клубном сезоне Добвик потерял место в основе, а также столкнулся с чередой травм.

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